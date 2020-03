Ratgeber : Coronavirus-Krise: Aktuelle Soforthilfen für Unternehmen und Selbständige - eine Übersicht

Und noch mehr Infos Corona Hilfen für selbstständige kleine Unternehmen Corona Krise Soforthilfen-für Selbständige und kleinste Unternehmen Informationen und Angebote zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen von COVID-19 All diese Informationen sind ohne Gewähr – wer zu einer Soforthilfe mehr wissen will, sollte auf die entsprechende Seite gehen für den aktuellen Stand und detaillierte Anweisungen zur Beantragung. Wenn ihr noch weitere Soforthilfemaßnahmen kennt, gebt uns Bescheid, dann erweitern wir die Liste. Und es geht auch um andere Alternativen: Wer kennt unterstützenswerte Aktionen, um Anderen zu helfen? Ebenso Willkommen sind natürlich Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen.

IHK Informationen speziell für Unternehmen bietet die Industrie und Handelskammer (IHK) bzw deren Zweigstellen in allen Bundesländern. Dort gibt es zum Beispiel auch Antworten auf Fragen des allgemeinen Umgangs von Unternehmen mit dem Coronavirus. Konkrete Länderspezifische Informationen (auch zu den jeweiligen Sonderprogrammen) gibt es jeweils bei der IHK vor Ort . Hier einige Antworten der Berliner IHK .



